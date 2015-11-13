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    Мини-футбол. Алиев пожелал «Газпрому» победы в Кубке УЕФА

    Президент АМФР Эмиль Алиев поздравил МФК "Газпром-Югра" с уверенным выходом в "Финал четырех" Кубка УЕФА.


    - От лица всего коллектива Ассоциации мини-футбола России поздравляю руководство, административный штаб и футболистов "Газпром-ЮГРЫ" с выходом в "Финал четырех" Кубка УЕФА по мини-футболу. Тот факт, что чемпион России являлся дебютантом розыгрыша, не помешал ему показать игру высочайшего уровня и уверенно пробиться в четверку сильнейших команд Европы. Это говорит о высоком профессионализме каждого члена команды и осознании большой ответственности, которая ложится на представителя нашей страны на международной арене.

    Мне очень приятно, что президентом клуба Петром Созоновым и главным тренером Кака была четко и верно очерчена эта важная миссия, а работа по достижению результата была проведена максимально правильно. Не случайно в главном матче Элитного раунда "Газпром-ЮГРА" смог добиться убедительной победы над очень сложным и опытным соперником - казахстанским "Кайратом". Хочу поздравить и всех болельщиков МФК " Газпром-ЮГРА ", которые заслужили этот успех вместе с командой. Желаю клубу дальнейших побед в Кубке УЕФА!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 21:42
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