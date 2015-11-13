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    Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» - в «Финале четырех» Кубка УЕФА

    Действующий чемпион России по мини-футболу "Газпром-Югра" вслед за победами над обладателем трофея казахским "Кайратом" (5:2) и хозяином мини-турнира группы С элитного раунда самого престижного клубного турнира Европы венгерским "Дьром" (5:2), досрочно решив задачу выхода в "Финал четырех", в своей заключительной встрече квартета всухую переиграл чешский "Эра-ПАК" из Хрудима – 6:0.

    Уже к перерыву подопечные бразильского специалиста Кака усилиями Робиньо, Ивана Сигнева и Эдера Лимы отправили в ворота чехов три безответных мяча, повторив тот же успех и во втором тайме - хет-трик записал на свой счет Эдер Лима, в активе Робиньо дубль.

    Напомним, что "Финал четырех" Кубка УЕФА будет разыгран весной 2016 года. Точные сроки и место проведения решающей стадии борьбы за трофей станут известны позднее. Полный состав участников "Финала четырех" определится в воскресение вечером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 21:37
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