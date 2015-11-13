Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Леоненко: «Ярмоленко может забивать только «Говерле»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал игру форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко в преддверии стыковых матчей за попадание на Евро-2016 против Словении.

    «У нас же как: если Фоменко кого-то не поставит, то это уже конец. Как, допустим, можно не поставить Андрея Ярмоленко? Да так! Просто объяснить на пресс-конференции, что он не выполняет то, что ему говорят. Все! А у нас Ярмоленко – звезда. Вы видели эту звезду с серьезными командами? Он может забивать только «Говерле», «Александрии». И то, сейчас, я думаю, «Александрии» тоже будет сложно забить», – говорит Леоненко.

    В нынешем сезоне УПЛ Ярмоленко провел 13 матчей, забил в этих играх шесть мячей и отдал столько же результативных передач. Кроме того, на счету нападающего один гол в Лиге чемпионов, а также четыре мяча и два голевых паса за сборную Украины в матчах отборочного турнира на Евро-2016.

    Источник: Terrikon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2015 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11