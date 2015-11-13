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    Погребняк: «В России таких нападающих, как я, не ценят и называют деревьями»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк считает, что в России не ценятся нападающие определенного типа.

    «В России не ценят таких нападающих, как я, Дзюба, Бухаров. Вот сейчас Луценко в «Мордовии» здорово смотрится. Только и слышно: «деревья», «столбы»... А в Англии, наоборот, к форвардам такого плана отношение хорошее. Их любят. Заботятся, как о сыновьях», – посетовал Пргребняк.

    В нынешем сезоне РФПЛ Погребняк восемь раз выходил на поле и отметился одним взятием ворот.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2015 20:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 ноября 2015, 13:33

      В Англии свой британский стиль - точный навес - гол! А здесь вы легкоатлеты. От слова ЛЕГКО. Вышли во поле - погуляли, и кассу. Кто же вас любить будет???

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 14 ноября 2015, 00:18

      Забивай по 15-20 за сезон-никто слова не скажет. дерево не дерево

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      Рейтинг: +25

      ттт40 13 ноября 2015, 22:47

      езжай назад в англию

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 22:46

      Да и бухает он)))

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 ноября 2015, 21:50

      В России (и не только) ценят нападающих, которые забивают. Больше мне добавить нечего.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 13 ноября 2015, 21:49

      А ещё Буратинами.

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      Рейтинг: +30

      traxometr 13 ноября 2015, 21:27

      Форвардов таких ценят, а вот "деревья" типа Бухаря и Погребняка нет!)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 21:27

      Это да. Вот в сборной Германии очень ценили Гомеса (хотя он и чемпион мира по голам в пустые ворота)),но забивал же.

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 13 ноября 2015, 20:37

      Чудак ты человек, Павел! Давно пора понять, ведь уже не мальчик, что в России вообще людей не ценят.

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