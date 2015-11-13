Погребняк: «В России таких нападающих, как я, не ценят и называют деревьями»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк считает, что в России не ценятся нападающие определенного типа.

«В России не ценят таких нападающих, как я, Дзюба, Бухаров. Вот сейчас Луценко в «Мордовии» здорово смотрится. Только и слышно: «деревья», «столбы»... А в Англии, наоборот, к форвардам такого плана отношение хорошее. Их любят. Заботятся, как о сыновьях», – посетовал Пргребняк.

В нынешем сезоне РФПЛ Погребняк восемь раз выходил на поле и отметился одним взятием ворот.