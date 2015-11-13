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    Зимой Мовсисян может вернуться в МЛС

    Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    Сообщается, что в возвращении Мовсисяна заинтересован его бывший клуб «Реал Солт-Лейк». Минувшим летом американцы уже пытались подписать игрока, однако тогда сам футболист предпочел остаться в «Спартаке».

    Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк» в период с 2007 года по 2009. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.

    В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий сыграл в десяти встречах и забил три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2015 20:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      zenit747 13 ноября 2015, 22:24

      Спартак, стоит признак убивает игроков, лишь единицы могут в течении длительного времени не опускаться ниже своего определенного уровня до перехода в этот клуб, так что пусть не загнивает и уходит в любой другой клуб.

      0
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 13 ноября 2015, 22:19

      Мовсисян сочкует, не отдается игре, бережет себя, да и особой техники нет.

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      Рейтинг: -31

      basare30 13 ноября 2015, 21:35

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