Зимой Мовсисян может вернуться в МЛС

Спартак, стоит признак убивает игроков, лишь единицы могут в течении длительного времени не опускаться ниже своего определенного уровня до перехода в этот клуб, так что пусть не загнивает и уходит в любой другой клуб.
Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что в возвращении Мовсисяна заинтересован его бывший клуб «Реал Солт-Лейк». Минувшим летом американцы уже пытались подписать игрока, однако тогда сам футболист предпочел остаться в «Спартаке».
Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк» в период с 2007 года по 2009. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.
В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий сыграл в десяти встречах и забил три гола.