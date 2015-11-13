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    «Милан» хочет приобрести Витселя или Моутинью

    В ближайшее трансферное окно руководство «Милана» намерено усилить команду полузащитником. В качестве одной из кандидатур рассматривается игрок «Зенита» Аксель Витсель.

    Напомним, летом итальянцы уже пытались подписать Витселя, однако затребованная «Зенитом» сумма в 25 миллионов евро показалась потенциальным покупателям слишком большой. От варианта с арендой, в свою очередь, отказался российский клуб. Бельгийское издание Voetbal Nieuws сообщает, что зимой «Милан» намерен повторить попытку купить Витселя.

    Запасным вариантом для миланцев может стать полузащитник «Монако» Жоао Моутинью. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 19:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      zenit747 13 ноября 2015, 22:21

      Эх, трансфер Витселя из Зенита в любой другой клуб - мечта!

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      Рейтинг: -31

      basare30 13 ноября 2015, 21:37

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 13 ноября 2015, 19:49

      Витселя-обломитесь.Денег не хватит.

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