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    Шикунов: «Бердыев доработает в «Ростове» до конца сезона»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что Курбан Бердыев точно останется главным тренером команды до конца сезона.

    — Ничего за слухами об уходе Бердыева не стоит. А если кто-то считает по-другому, пусть конкретно скажет — кто и куда тренера приглашал. Я же не понимаю, на каких основаниях эти сообщения появляются.

    — Известно же, что «Рубин» собирается зимой взять нового тренера.

    — Если там еще с кандидатурой не определились, это проблемы «Рубина»! За последние три месяца Бердыева уже во многие команды «определили». Сначала «Рубин», потом проигрывает «Спартак — снова Бердыев, потом другой клуб его зовет, затем опять «Рубин»... Наши игроки уезжают в сборные и на отдых, там все это читают и начинают дергаться, переживать, спрашивают, правда ли. А правда в том, что у нас все хорошо, процесс идет по плану и мы хотим уважения к нам и к нашим достижениям.

    — С Бердыевым есть договоренность, что он в любом случае доработает в «Ростове» до конца сезона?

    — Да. Если у нас все будет нормально. А у нас и так сейчас все нормально. Осталось лишь выправить финансовую ситуацию.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.11.2015 17:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1297

      compka 14 ноября 2015, 21:30

      Удачи Курбану Бекиевичу, крепкого здоровья и только побед!

      2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 13 ноября 2015, 21:40

      "А у нас и так сейчас все нормально. Осталось лишь выправить финансовую ситуацию." ----- несет ерунду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FRZZ 13 ноября 2015, 22:36

      "Нормально"-это если команда будет играть.То есть не будет такой фигни как в "Спартаке". А деньги-дело наживное(на то они и деньги)))

      1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ > андрей андреев 14 ноября 2015, 12:00

      Думаю, что нужно заключать хороший контракт с Бердыевым, чтобы он никуда не уходил. А он этого заслуживает, если бы не он, Ростов сейчас был бы в ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FRZZ 14 ноября 2015, 14:14

      Да любит лет Рубин,вот что плохо..

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 13 ноября 2015, 20:18

      в сборную

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 18:02

      Хорошо бы и на следующий гооод....А то как мы в ЛЧ без Бекиевича?

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 13 ноября 2015, 20:39

      я ВИЖУ ТЫ НЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК-ОДНИМ СЛОВОМ-ПАСКУДА

      4
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      Рейтинг: +26

      Hristobal > андрей андреев 14 ноября 2015, 14:56

      Ну ЛЧ не ЛЧ, а в ЛЕ должны попасть в отличие от того же спартака) Если Краснодар не дожмет.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Hristobal 14 ноября 2015, 20:56

      29-го посмотрим ху есть ху(как говаривал М.С.Горбачёв)))

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