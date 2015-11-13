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    Гаврилов: «Не нужно говорить о том, что Россия непременно должна обыграть Португалию»

    Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своими ожиданиями от товарищеского матча сборной России против сборной Португалии.

    «В товарищеских матчах нужно проверять других футболистов, думаю, что Леонид Слуцкий доверит место тем, кто не имеет постоянной практики в сборной. Не стоит говорить о том, что Россия непременно должна обыграть Португалию, в свое время сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Важнее просмотреть новичков на будущее.

    Не нужно обращать внимания на отсутствие Криштиану Роналду. У португальцев есть и другие ребята, к тому же тренер нашего соперника, так же как и мы, захочет проверить в деле новобранцев

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2015 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 13 ноября 2015, 20:20

      больше чем уверен игра будет не интересной наши как всегда будут стараться не проиграть а португалы без Роналду ничего не могут

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 ноября 2015, 18:01

      Всё равно, было бы здорово, если выиграем!

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