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    Ромуло и К.Комбаров тренируются в общей группе «Спартака»

    Полузащитник Ромуло и защитник Кирилл Комбаров полностью восстановились от своих травм и сегодня тренировались в общей группе московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Отмечается, что с основной командой также работали семь игроков дубля: вратари Юрий Щербаков и Илья Сухорученко, защитники Валентин Винниченко и Александр Лихачев, полузащитники Максим Ермаков, Зелимхан Бакаев и Шамсиддин Шанбиев. Нападающие Зе Луиш и Денис Давыдов занимались по индивидуальной программе.

    В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ромуло принял участие в семи играх за московский «Спартак», Кирилл Комбаров выходил на поле девять раз и отметился одной голевой передачей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.11.2015 17:22
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