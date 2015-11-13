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    Джано: «Думаю, что к началу сборов буду в строю»

    Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о сроках своего восстановления после операции на левом голеностопном суставе.

    «Пять дней я пробыл в финской клинике. 8 ноября я и физиотерапевт «Спартака» Диего Мантовани прилетели в Финляндию, 9-го была консультация. А на следующий день врачи меня прооперировали. Затем, 11-го, мы приезжали в клинику на осмотр, после чего на следующий день улетели в Москву.

    Еще трудно сказать когда смогу пойти на стадион. Очень хотелось бы поддержать команду в ближайшей игре с «Краснодаром». Просто пока врачи порекомендовали некоторое время не надевать на левую ногу обувь. Думаю, что чуть позже точно приеду на «Открытие Арену». А уже к началу сборов и сам буду в строю», - сказал полузащитник.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.11.2015 17:07
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