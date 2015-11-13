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    Мутко: «Забудьте о письменных формальностях, мы обо всем договорились со Слуцким и Гинером»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что договоренность о дальнейшей работе Леонида Слуцкого в сборной России на посту главного тренера уже есть, а о письменных формальностях нужно забыть.

    «Вы знаете, что сейчас Мишеля Платини обвиняют в том, что он получил два миллиона франков или евро за свою работу? Есть такое понятие — не письменный договор. И у Мишеля был не письменный договор. Это подтвердил Блаттер, это подтвердил Мишель. Они договорились, что он будет получать за свою работу столько-то, пожали друг другу руки — и этого было достаточно.

    Швейцарское законодательство это признает как основание для оплаты. А вот комитет по этике ФИФА не признает — независимость такую создали, что комитет по этике отстраняет президента ФИФА! Исполком просит побыстрее рассмотреть апелляцию, а они отвечают: «Когда хотим, тогда и рассмотрим». Даже умудряются не приглашать для дачи показаний президентов ФИФА и УЕФА. Так вот, у нас со Слуцким есть договоренность в соответствии со швейцарским законодательством(смеется).

    Не волнуйтесь за Леонида Викторовича и РФС. Мы договорились, а письменные формальности не имеют никакого значения. Забудьте о них, не делайте из них какого-то события. Мы обо всем договорились с Евгением Ленноровичем и Леонидом Викторовичем», - сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.11.2015 14:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 13 ноября 2015, 19:47

      В России в докомунячью эпоху так и было-произнесли слово и этого ххватало.Молодцы!

      -1
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      Рейтинг: +36

      graf34 13 ноября 2015, 18:50

      Ну, интересный такой - сам же приводит негативный сценарий такого договора, и сам же себе противоречит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 18:11

      В Мутной воде и рыбка лучше ловится))). Или Муткой?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 ноября 2015, 17:44

      Мы договоримся и сделаем ЦСКА чемпионами-обещаю.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 13 ноября 2015, 17:17

      Сборная- это мои деньги и я хочу знать кто сколько и за что их получает. 1 из 145 млн Налогоплатильщиков.

      3
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      Рейтинг: +19

      Сарделька 13 ноября 2015, 14:49

      Просто в договоре нельзя прописать "Ленорыч, не ссы, в чемпионате проблем не будет"

      1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Сарделька 13 ноября 2015, 15:00

      Ты гонишь,МУДИЛА!!!

      -1
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      Рейтинг: +29

      Consileri 13 ноября 2015, 14:49

      К сожалению, по прошлому опыту только и приходится надеяться на РАЗУМНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ соглашения. Ибо этот же "министр" умудрился с Капелло подписать такой "выгодный"для РФС контракт. Будущее покажет.

      3
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