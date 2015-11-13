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    Де Хеа не понял решение ван Гаала продать Чичарито

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил несогласие с решением главного тренера команды Луи ван Гаала продать нападающего Хавьера Эрнандеса Чичарито. Напомним, этим летом мексиканский форвард из стана «красных дьяволов» перешел в немецкий «Байер».

    «Это решения, которые принимает тренер. В моей команде Чичарито играл бы всегда. Раньше он был бесспорным игроком стартового состава и футболистом года в «Юнайтед». Он может забивать по 20-30 голов за сезон. Я бы очень хотел сыграть с ним снова, надеюсь, возможность представится.

    Он всегда чем-то отмечается, забивает голы, если получает достаточно игрового времени. Своей текущей формой он демонстрирует, что является одним из лучших бомбардиров в мире», - сказал Де Хеа.

    В нынешнем сезоне Чичарито 16 раз выходил на поле в футболке «Байера» и отметился 10 забитыми голами.

    Источник: Skysports

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    13.11.2015 14:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +73

      Фесс 14 ноября 2015, 18:58

      Де Хеа судит адекватно. А теперь сосут всем отрядом манкунианцы. Забивать некому.
      Если продолжить - за Чичарито я рад. Парень расцвел в Байере.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Фесс 14 ноября 2015, 21:21

      Сосешь ты у всего отряда наверно! В чемпионате у него всего 4 гола в 9 матчах, и в ЛЧ 4, где еще 2 я не знаю, на тренировках наверно. Первый матч Байера в ЛЧ смотрели? Он 3 раза вышел 1 на 1 с вратарем и не разу не забил. Постоянно запарывает моменты. Так что игрок он максимум замены. САФ его в Мю правильно использовал. Конечно продавать его не надо было. Для банки отличный игрок, не то что уилсон...

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 13 ноября 2015, 19:53

      У Гали женская логика, поэтому продал всех нападов и защитников и набрал толпу опорников

      -1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 13 ноября 2015, 19:52

      Да "горошек" хорош, очень полезный.

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