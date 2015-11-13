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    Слуцкий: «Футбол развивается в больших клубах, а на периферии погружается в бездну»

    Главный тренер национальной сборной и московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал оценку тому, как развивается футбол в России.

    «Где-то в России футбол развивается, где-то стоит на месте, где-то – падает. Развивается в больших клубах, в серьезных академиях, как, например, у "Краснодара". Академия ЦСКА также предпринимает титанические усилия. В частности, в вопросах селекции. Это поиск талантливых ребят по всей стране, создание для них условий для тренировок. Так же обстоят дела и в "Спартаке", и в "Зените", и в "Локомотиве", где тоже ведется серьезная селекция, используются лучшие методики, развивается инфраструктура.

    Что касается развития футбола на периферии - в отдельных регионах, о футбольном хозяйстве которых я хорошо осведомлен - то там у ребят порой нет возможности для нормальных занятий, для участия в турнирах, все делается за счет родителей. Там футбол не то что не развивается, а погружается в бездну», - отметил Слуцкий.

    Источник: ТАСС

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    13.11.2015 13:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 14:39

      Ха-ха-ха молодёжка Ростова выше чем Цска,Спартак и Локо. А Рубин вообще чемпион)))

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > андрей андреев 13 ноября 2015, 16:14

      вполне естественно ,у Цска постоянно на юношеские лч ,сборные и тд
      у Зенита ,Спама есть вторые команды
      играют не сильнейшие команды в дублерах

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