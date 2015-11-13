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    Мутко: «От катастрофической ситуации с финансами в РФС мы перешли к сложной»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал заключение нового спонсорского контракта с компанией "НОВАТЭК".

    «Для РФС это важнейшее событие. Мы очень признательны компании "НОВАТЭК" и Леониду Михельсону, которая уже поддерживала РФС в сложные времена. Соглашение рассчитано до 2018 года. Деньги пойдут на поддержку сборной России, помогут снять все проблемы в плане подготовки команды к домашнему чемпионату мира. Мы в свою очередь будем абсолютно прозрачны, отчитаемся за каждую копейку.

    Очень рад, что у РФС появляются рыночные компании. Такие как "НОВАТЭК". Значит, не по звонку. Значит, не админресурс. Пока ситуация с финансами остается у нас сложной. От катастрофической мы перешли к сложной. Но в плане подготовки сборной к ЧМ-2018 все будет стабильно, базовый партнер в лице "НОВАТЭК" найден», - заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2015 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 16:20

      А я за Ростов. На днях хотел послать нашим рублей 120-130,да пока думал Саввиди 50 лямов дал. Ну ничего в следующий раз пошлю)))

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 ноября 2015, 14:44

      Значит по звонку уже посылают? Бюджет растащили, принялись за частников.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 14:35

      Отказался? Нет. Я что должен голый и босой ходить-да у меня 6 спортивных постов.А по ночам допинг разливаю...

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      Рейтинг: +25

      kamelot 13 ноября 2015, 14:25

      Мутко: «Я отказался от своей дольки и от катастрофической ситуации с финансами в РФС мы перешли к сложной»

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