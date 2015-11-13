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    Слуцкий: «Стартовый состав на игру с Португалией уже определен»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, кто сыграет за национальную команду в товарищеском матче с Португалией, который состоится 14 ноября в Краснодаре.

    «На матче точно появятся те, кто вызван. Того, кто с нами не тренируется, — не будет. Стартовый состав определен, но вы узнаете о нем завтра. Мы проводим теоретические занятия, готовимся к сопернику, продолжаем моделировать собственные действия.

    Учитывая, что национальная команда не так часто собирается, надо максимально использовать возможности. Тем более, когда товарищеский матч с соперниками такого уровня. Единственное отличие в том, что на сборе нет группы игроков по причине травм», - сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.11.2015 12:14
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