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    Кариока может вернуться в «Спартак»

    Московский "Спартак" заинтересован в возвращении полузащитника Рафаэла Кариоки из "Атлетико Минейро". Об этом сообщило бразильское издание O Tempo.

    По данным источника, руководство красно-белых уже начало предварительные переговоры о переходе футболиста, у которого контракт с его нынешней командой заключен на четыре года. К слову, "Атлетико Минейро" выкупило у "Спартака" 50% прав на игрока.

    Кариока пришел в российский клуб в 2009 году и дважды выигрывал с ним серебряные награды российского первенства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 11:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +27

      zenit747 13 ноября 2015, 22:16

      Уух.. суперигрочище!! вместо Глушаковых и Зотовых всяких. а если честно, то что за бред, это прошлый век уже, и не нужен такой аморфный игрок Спартаку

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 13 ноября 2015, 15:00

      Чтоб совсем весело было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Consileri 13 ноября 2015, 14:52

      Кто бы что ни говорил, Кариока является профессионалом.
      Мне нравилась его игра за Спартак. Однако вопрос в другом: насколько я знаю, он сам не желает возвращаться в РФПЛ, на родине ему гораздо комфортнее.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      johnny983 13 ноября 2015, 14:44

      Ну и Тчуйсе с Митрески можно вернуть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      pioneeer 13 ноября 2015, 14:22

      В тренеры Робсона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 13 ноября 2015, 14:13

      Давайте ещё и девку назад возьмите!

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 13 ноября 2015, 14:07

      Бубнов будет доволен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 ноября 2015, 13:09

      Теперь можно быть спокойными за Спартак. Нужно только собрать волю в кулак и вернуть Штранциля и Йиранека. Да, и Карпина...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi > Сармат Ростов 13 ноября 2015, 13:25

      И Де Зеува обязательно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > richi 13 ноября 2015, 13:50

      и Кебе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 13 ноября 2015, 12:31

      Во зашибись ! Все проблемы позади !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 ноября 2015, 12:21

      опять "дуойки" будет получиться от Бубнова

      2
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