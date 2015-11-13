Кариока может вернуться в «Спартак»

Уух.. суперигрочище!! вместо Глушаковых и Зотовых всяких. а если честно, то что за бред, это прошлый век уже, и не нужен такой аморфный игрок Спартаку
Московский "Спартак" заинтересован в возвращении полузащитника Рафаэла Кариоки из "Атлетико Минейро". Об этом сообщило бразильское издание O Tempo.
По данным источника, руководство красно-белых уже начало предварительные переговоры о переходе футболиста, у которого контракт с его нынешней командой заключен на четыре года. К слову, "Атлетико Минейро" выкупило у "Спартака" 50% прав на игрока.
Кариока пришел в российский клуб в 2009 году и дважды выигрывал с ним серебряные награды российского первенства.