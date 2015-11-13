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    Иличич назвал сильные стороны сборной Украины

    Полузащитник "Фиорентины" и сборной Словении Йосип Иличич поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 с Украиной, который состоится завтра на "Львов Арене" и начнется в 20:00 по московскому времени.

    "Украинцы очень сильны на флангах, но если их хорошо прижать, то у них не будет возможности для ведения атак. Нашим защитникам это под силу. Нам нужно играть жестко. Получив мяч, мы должны его сохранить. Это очень важно", - цитирует Иличича официальный сайт федерации футбола Словении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 10:54
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