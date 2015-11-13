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    Босния и Герцеговина - Ирландия. Смотреть онлайн

    Для Боснии и Герцеговины это действительно важнейший матч года, ведь они могут впервые в своей истории пробиться на Чемпионат Европы. Да, в этом матче этого сделать не получится, но можно сделать хороший задел в домашней игре и превратить вторую игру с Ирландией в пустую формальность. В любом случае нас ждет интересное противостояние, с равными шансами на победу по сумме двух встреч.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 21:34
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