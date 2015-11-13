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    Баждаревич: «У Ирландии есть кем заменить отсутствующих игроков»

    Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 с Ирландией, который состоится сегодня на стадионе "Билино Поле" в Зенице и начнется в 22:45 по московскому времени.

    "Не будем менять план на игру из-за того, что у соперника проблемы с травмированными вратарями. Да, ирландцы потеряли ряд лучших игроков, но у них есть, кем их заменить. После тренировки решим, будем играть по своей стандартной схеме 4-3-3 или же внесем кое-какие изменения", – сказал Баждаревич.

    Источник: УЕФА

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    13.11.2015 10:05
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