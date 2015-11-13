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    Тимощук проголосовал за Месси в опросе «Золотой мяч»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко и капитан команды Анатолий Тимощук назвали свои тройки лучших игроков и тренеров 2015 года в номинации "Золотой мяч"-2015. Напомним, 30 ноября в результате голосования капитанов и тренеров всех национальных сборных, а также представителей СМИ будут названы имена трех кандидатов на награду.

    Михаил Фоменко на первое место поставил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, на второе - Криштиану Роналду ("Реал"), третье - Луиса Суареса ("Барселона").

    Тренеры: Карло Анчелотти ("Реал"), Лоран Блан ("ПСЖ"), Диего Симеоне ("Атлетико").

    Анатолий Тимощук на первое место так же поставил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, на второе - Криштиану Роналду ("Реал"), третье - Томаса Мюллера ("Бавария").

    Тренеры: Луис Энрике ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Бавария"), Диего Симеоне ("Атлетико").

    Источник: ФФУ

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    13.11.2015 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 11:26

      зачем дублировать новости? вообще есть редакторы и модераторы кто следит за новостями?

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