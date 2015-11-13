Тимощук проголосовал за Месси в опросе «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко и капитан команды Анатолий Тимощук назвали свои тройки лучших игроков и тренеров 2015 года в номинации "Золотой мяч"-2015. Напомним, 30 ноября в результате голосования капитанов и тренеров всех национальных сборных, а также представителей СМИ будут названы имена трех кандидатов на награду.



Михаил Фоменко на первое место поставил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, на второе - Криштиану Роналду ("Реал"), третье - Луиса Суареса ("Барселона").



Тренеры: Карло Анчелотти ("Реал"), Лоран Блан ("ПСЖ"), Диего Симеоне ("Атлетико").



Анатолий Тимощук на первое место так же поставил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, на второе - Криштиану Роналду ("Реал"), третье - Томаса Мюллера ("Бавария").



Тренеры: Луис Энрике ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Бавария"), Диего Симеоне ("Атлетико").



