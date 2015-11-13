Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    О’Нил: «Справиться с Джеко будет непросто»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 против Боснии и Герцеговины, который состоится сегодня на стадионе "Билино Поле" в Зенице и начнется в 22:45 по московскому времени. По словам специалиста, несмотря на потери команды, нужно решать задачу по выходу на чемпионат Европы.

    "Всю неделю только и разговоров, что о наших потерях. Даже еще до того, как мы собрались, ведь и так было ясно, что есть дисквалифицированные. Это все играет свою роль, но тут важно, как ты справишься с ситуацией, потому что через две недели никто и вспомнит, кто там был травмирован, а кто – дисквалифицирован.

    Мы обсуждали тех, кто не приедет, но работать надо с теми, кто приехал, и быть готовым к трудностям. А будет трудно. Джеко очень хороший игрок, хотя у боснийцев есть и другие мастера. Он в отличной форме. Справиться с ним будет непросто, но мы все же попытаемся его остановить", – сказал О’Нил.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2015 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11