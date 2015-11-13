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    Коста изъявил желание вернуться в «Атлетико»

    Нападающий "Челси" Диего Коста вновь хочет выступать за мадридский "Атлетико". Об этом сообщает издание Cadena Ser.

    По информации источника, 27-летний испанец рассказал о своем желании руководству "матрасников". Возвращение Косты может состояться только по окончению сезона, при этом форварду придется пойти на уменьшение зарплаты.

    В десяти матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги Диего Коста забил два гола и сделал две результативные передачи.

    По данным transfermarkt.de, стоимость испанца составляет 50 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 09:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 ноября 2015, 05:29

      50 лямов ? походу цена от выступлений совсем не зависит что ли ? 2 гола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 13 ноября 2015, 15:27

      Крыса валит с тонущей баржи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 13 ноября 2015, 13:31

      Все правильно, нечего ему делать в Англии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 13 ноября 2015, 11:44

      А я бы не вернул, не нужно было уходить..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 13 ноября 2015, 10:40

      Правокатор хочет вернуться домой

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2015, 09:38

      Красная цена ему 50 тыщ наших деревянных

      2
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