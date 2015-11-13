Мостовой: «Связи и дружба все делают в российском футболе»

Если вы,г-н Мостовой считаете себя умнее всех преподавателей тренерских курсов ичто они не скажут вам ниоднойумнй мысли-ваше место вбизнесе(как вы говорили)ни к какой футбольной команде вас нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался относительно некоторых тренерских назначений в российском футболе. По словам специалиста, он хотел бы поработать в качестве наставника в одном из клубов РФПЛ.
– Вас не зовут работать? Почему?
– Потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки там какой-то.
– То есть вас не зовут из-за отсутствия лицензии.
– Ну, конечно. Она ж дает право тренировать.
– Нет, условно, Рината Билялетдинова позвали…
– Ну да. И Карпина тоже без лицензии позвали. И Титова сейчас. Ну, там дружба есть, связи есть. Чего здесь удивительного? Связи и дружба все делают", - сказал Мостовой.