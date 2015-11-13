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    Мостовой: «Связи и дружба все делают в российском футболе»

    Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался относительно некоторых тренерских назначений в российском футболе. По словам специалиста, он хотел бы поработать в качестве наставника в одном из клубов РФПЛ.

    – Вас не зовут работать? Почему?

    – Потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки там какой-то.

    – То есть вас не зовут из-за отсутствия лицензии.

    – Ну, конечно. Она ж дает право тренировать.

    – Нет, условно, Рината Билялетдинова позвали…

    – Ну да. И Карпина тоже без лицензии позвали. И Титова сейчас. Ну, там дружба есть, связи есть. Чего здесь удивительного? Связи и дружба все делают", - сказал Мостовой.

    Источник: Eurosport.ru

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    13.11.2015 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 13 ноября 2015, 20:11

      Если вы,г-н Мостовой считаете себя умнее всех преподавателей тренерских курсов ичто они не скажут вам ниоднойумнй мысли-ваше место вбизнесе(как вы говорили)ни к какой футбольной команде вас нельзя подпускать на пушечный выстрел.

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      Рейтинг: +10

      Stan89 13 ноября 2015, 13:50

      Не ожидал такого интервью! "Обидели мышку-написали в норку"....

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