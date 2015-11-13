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    Шторк: «Норвегия – по-прежнему фаворит»

    Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф квалификации Евро-2016 против национальной команды Норвегии, который завершился победой его подопечных со счетом 1:0. По словам специалиста, в воскресенье нужно сыграть так же.

    "Норвегия – по-прежнему фаворит. У нее замечательный подбор игроков. Нам надо сыграть так же, как сегодня, иначе у нас будут проблемы. Мы в выгодном положении. Мы уже сослужили венгерскому футболу хорошую службу. Хотим продолжать, нам нужно добиться положительного результата. Хотим сыграть в том же духе в воскресенье", – сказал Шторк.

    Источник: УЕФА

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    13.11.2015 07:58
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