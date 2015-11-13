Воронин: «Погребняк - профессионал, пиво - это витамины»

Бывший игрок "Динамо" Андрей Воронин высказался относительно ситуации с Павлом Погребняком. Напомним, футболист бело-голубых был задержан, а после лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



"В последний раз виделся с ним в Москве, когда Павел был еще в отпуске. После его перехода в "Динамо" мы не общались. Но я за ним пристально слежу. История с лишением прав? Ну а что? Пога – красавец, профессионал. Пиво – это витамины", - сказал Воронин.