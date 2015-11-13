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    Воронин: «Погребняк - профессионал, пиво - это витамины»

    Бывший игрок "Динамо" Андрей Воронин высказался относительно ситуации с Павлом Погребняком. Напомним, футболист бело-голубых был задержан, а после лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

    "В последний раз виделся с ним в Москве, когда Павел был еще в отпуске. После его перехода в "Динамо" мы не общались. Но я за ним пристально слежу. История с лишением прав? Ну а что? Пога – красавец, профессионал. Пиво – это витамины", - сказал Воронин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2015 07:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 14 ноября 2015, 12:02

      Удивляюсь,вроде не подросток и должен понимать,что раз у нас пиво запрещено для водителей-значит будут наказывать ! Так что раз попался-сам виноват!

      1
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      Рейтинг: +867

      sined1951 13 ноября 2015, 22:50

      Пиво для спортсмена-выстрел в живот!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 22:42

      Он видимо полтинник зажал....думал обойдётся))). Не на тех напал...

      2
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 13 ноября 2015, 20:03

      миллионера в России лишили прав? это что то новенькое

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 ноября 2015, 14:44

      "Я за ним давно слежу"....И за мной следят... И за другими следят...,и враги везде...Где шмаль берёте?

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2015, 13:42

      Блеать, он вообще, в адеквате??

      2
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      Рейтинг: +11

      Tref 13 ноября 2015, 12:17

      Для Воронина женские гормоны это витамины, интересно)))

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 11:18

      пивка для рывка,водочки для обводочки.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 ноября 2015, 08:45

      А лень способ отмутить по боле бабла чтобы принять и калории, и витамины, и ингаляцию)))

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 ноября 2015, 08:26

      Сам Воронин, похоже, давно на "витаминах" с салом :-)))

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