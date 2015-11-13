Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черевченко: «В «Локомотиве» семейная обстановка»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко поделился мнением об атмосфере в стане красно-зеленых. По словам специалиста, в команде царит семейная обстановка, но при этом, во время матчей соблюдается субординация.

    – Вы – выходец из семинского "Локомотива", который называли семьей. Какая обстановка внутри команды?

    – У нас любой футболист может подойти к любому члену тренерского штаба и поговорить на любую житейскую тему.

    – Приведете недавний пример?

    – У Касаева, еще раз его поздравляю, родились две прекрасные дочки. Попросил меня отъехать в связи с этим на пару дней – ну какие тут могут быть вопросы?

    – Но на поле соблюдается субординация?

    – Да, конечно. На тренировках, во время матчей субординация соблюдается. У нас нет панибратства в команде, у нас семейная обстановка, - сказал Черевченко в эфире телеканала "Матч ТВ".

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2015 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 13 ноября 2015, 20:12

      "Локомотиву"-побнд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 13 ноября 2015, 14:51

      Ну и хорошо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11