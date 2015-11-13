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    Руни: «Вряд ли кому-то удастся заставить Косту измениться»

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением об игре форварда "Челси" Диего Косте. По словам англичанина, агресивность 27-летнего испанца на поле идет только на пользу команде. Также Руни выразил уверенность, что именно благодаря ему "синие" стали чемпионами в прошлом сезоне.

    "Я проголосовал за Косту как за лучшего футболиста прошлого сезона, потому что, на мой взгляд, это большой игрок. Думаю, в позапрошлом сезоне "Челси" как раз не хватало агрессии в атаке, но с приходом Косты эта проблема отпала. Да, нынешний сезон складывается для Диего пока не лучшим образом, но я считаю его превосходным игроком. Он - боец, и, думаю, это часть его игрового стиля. Вряд ли кому-то удастся заставить его измениться. Жажда борьбы у него в крови", - отметил Руни.

    Источник: BBC

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    13.11.2015 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 13 ноября 2015, 15:09

      Жажда борьбы это одно, а быдлячество и скотство в поведении на поле - совершенно иное. И очень прискорбно, что Руни этого не понимает, значит примерно одинаковое воспитание

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