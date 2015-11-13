Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Участие Гладкого в матче со Словенией под вопросом

    Нападающий сборной Украины Александр Гладкий, скорее всего, пропустит первую стыковую встречу за попадание на Евро-2016 против Словении.

    Сообщается, что футболист «Шахтера» все еще не оправился полностью после повреждения голеностопа, которое он получил в матче Лиги чемпионов против «Мальме». На вечерней тренировке сборной Украины Гладкий отсутствовал.

    Ранее стало известно, что со словенцами точно не сыграет Руслан Ротань.

    Первый матч между сборными Украины и Словении состоится в субботу 14 ноября во Львове.

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2015 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11