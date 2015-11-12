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    Глушаков: «Португалия и Хорватия – топ-сборные»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился своим мнением о национальных командах Португалии и Хорватии в преддверии товарищеских матчей.

    «Сборные Португалии и Хорватии – топ-сборные, с которыми будет очень интересно играть и проверить свои силы. Тем более в Краснодаре и Ростове-на-Дону не всегда удается сыграть такие матчи, и для популяризации футбола в преддверии чемпионата мира РФС сделал хорошее дело», – говорит Глушаков.

    Также футболист прокомментировал то обстоятельство, что за португальцев не будет играть Криштиану Роналду.

    "А там помимо него очень много футболистов топ-звезд».

    Напомним, сборная России сыграет с Португалией в Краснодаре 14 ноября, а с Хорватией в Ростове-на-Дону – 17ноября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2015 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2015, 09:57

      Со скамейке на них посмотрит

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