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    Мутко: «С момента моего прихода ликвидировали почти миллиард задолженности РФС»

    Долги РФС сократились почти на один миллиард рублей с того момента, как президентом организации стал Виталий Мутко. Об этом рассказал сам чиновник.

    «К моменту моего прихода задолженность была около двух миллиардов рублей, сейчас мы почти один миллиард ликвидировали, почти восемьсот миллионов выплатим к концу года. В январе мы проведем конференцию, на которой внесем изменения в стратегию развития футбола, чтобы убрать оттуда все надуманное и сделать ее конкретнее», – цитирует Мутко "Интерфакс".

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2015 22:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2015, 09:16

      Ждём на эту новость коммент Боаша...

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 13 ноября 2015, 05:22

      А как ликвидировали? Новые статьи дохода что ли появились? Или из своего кармана платишь? А может олигархи платят под какие то обещания чего то вкусного?

      0
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      Рейтинг: +25

      OritanVovka 13 ноября 2015, 04:38

      Один боролся с лимитом и агентами - долг 2 млрд.
      Второй ужесточил лимит, перестал контролировать агентов - 1 млрд уже ликвидировали из долга, кто же денег дал, хм ... какая трудная загадка . . .

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > OritanVovka 13 ноября 2015, 07:19

      ну наверное государство дало. А обосновывать и выбивать дополнительные деньги для РФС - именно задача главы РФС. Сомневаюсь, что миллиард погасили за счет доп. дохода

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 13 ноября 2015, 03:19

      Сам себя не похвалишь,никто не похвалит....

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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 00:07

      если бы тупорлыого Капелло не назначали,так вообще бы в плюсе были

      2
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      Рейтинг: +5

      Серега23 13 ноября 2015, 00:07

      МуДок ты лучше в самом футьоле разберись в лучшую сторону

      1
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