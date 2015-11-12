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    Агент Думбия: «Сейду точно не хочет возвращаться в «Рому»

    Агент нападающего ЦСКА Сейду Думбия Жан-Бернард Бейтризон рассказал о том, что его клиент не хочет возвращаться в «Рому», а предпочел бы остаться в московском клубе. Напомним, права на игрока принадлежат римлянам, а аренда завершается 4 января.

    «Мне нечего сказать по поводу возможного возвращения в «Рому», у меня нет такой информации. Я читал об этом в итальянской прессе, однако не знаю, на чем основаны эти сообщения. Я могу сказать одно: Сейду хочет остаться в ЦСКА. Я не знаю, вернется ли он в «Рому», но он точно этого не желает. Итальянский клуб со мной не контактировал, и я не в курсе, что они собираются делать в этой ситуации», - говорит Бейтризон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2015 21:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 13 ноября 2015, 00:01

      Ну,правильно.Не дали ему ни шанса проявить себя, зачем ему туда стремиться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 12 ноября 2015, 22:12

      Видно зачморили его в Риме.

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