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    Игроку «Анжера» грозит 15 лет тюрьмы

    Нападающий «Анжера» Жан-Пьер Нсаме обвиняется в нанесении телесных повреждений своему пятимесячному сыну. Футболисту грозит 15 лет лишения свободы.

    Нсаме избил ребенка, в результате чего тот потерял зрение и сейчас находится в больнице. Прогнозов относительно восстановления зрения врачи не дают, а состояние мальчика оценивается как стабильное.

    Футболист был арестован 9 ноября и выпущен под подписку о невыезде. Следствие по делу Нсаме продолжается, а пока ему запрещено общаться с женой и сыном.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 Нсаме провел один матч.

    Источник: L' Equipe

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    12.11.2015 21:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 00:00

      ну вот и плоды толерантности европы к чернокожим и арабам. Францию просрали уже давно. Всякие камернуцы детей избивают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 12 ноября 2015, 22:22

      Глубокое сочувствие обоим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      paby 12 ноября 2015, 21:23

      Смертная казнь без разговоров!

      0
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