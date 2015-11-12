Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Вопрос нападающего – основной, которым будем заниматься в трансферное окно»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с нападающим Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме». Аренда игрока завершается 4 января 2016 года.

    "Я не знаю, будет ли продлена аренда Думбия. Клуб занимается этим вопросом. Конечно, я бы хотел, чтобы это произошло. Любой тренер скажет, что усиление нужно и что он очень его хочет. Естественно, есть текущая ситуация, есть процессы, о которых я прекрасно осведомлен. Вопрос нападающего, вопрос с Думбия — основной, которым мы будем заниматься в зимнее трансферное окно», — рассказал Слуцкий.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2015 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 12 ноября 2015, 23:56

      не пойму почему нет покупок у цска. денег нет что ли. не верю. Купить из Партизана Zivcovic.На правый фланг. на левый Хумам Тариг. напа Альберто Чери. все молодые,не дорогие,но очень перспективные. в защиту из русских можно подыскать. Логашов например. уложатся лямов в 25 бачей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 12 ноября 2015, 22:21

      Милевский говорят свободный агент.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11