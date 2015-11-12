Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА направил «Роме» предложение по Думбия

    ЦСКА хотел бы продлить договор аренды нападающего Сейду Думбия. Соответствующее предложение клуб направил «Роме».

    Срок действия нынешнего арендного соглашения завешается 4 января будущего года, и московский клуб заинтересован в том, чтобы его продлить.

    При этом сама «Рома» желает продать футболиста, а в качестве вероятного покупателя называют «Вест Хэм». Сумма возможного трансфера оценивается в 16 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Думбия сыграл 11 матчей. В этих встречах он записал на свой счет пять голов и столько же результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2015 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 12 ноября 2015, 23:03

      Что ж, осенью в ЦСКА Думбия показал себя с наилучшей стороны и к нему наверняка сейчас есть интерес, только за 16 миллионов скорее всего никто приобретать не будет,в том числе и Вест Хэм! Поэтому здесь два варианта: или итальянцы продают игрока по более низкой цене или продлевают аренду !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 12 ноября 2015, 22:19

      ЦСКА направил Роме,Рома послала ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 12 ноября 2015, 22:07

      Не так давно прокомментировал новость с Думбия, причем положительно, без подколок, мол армейцам нужно его оставлять и прочитал от какого-то коня лишь гадости в свой адрес. После этого я просто кладу на новости армейской команды, пусть хоть деда мороза подписывают и сами обсуждают, если болельщики идиоты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Антибиотик 12 ноября 2015, 22:39

      Ну ты же сам понимаешь, в любой конюшне... кого только нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 13 ноября 2015, 15:02

      Да ты просто перед регистрацией забыл на ники посмотреть))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11