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    Рахимич: «Не особенно знаю футболистов сборной Ирландии»

    Бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины, а ныне тренер ЦСКА Элвер Рахимич поделился своим мнением о сопернике своих соотечественников по стыковым матчам. Напомним, что за попадание на Евро-2016 сборная Боснии и Герцеговины поспорит с командой Ирландии.

    «Если честно, то я особенно футболистов этой сборной и не знаю. Плюс несколько ключевых исполнителей, один из которых Джон О`Ши, из-за травм не выйдут на поле. Для нас этот будет большим плюсом», – уверен Рахимич.

    Главным преимуществом сборной Боснии и Герцеговины ее бывший футболист считает сильную атаку.

    «Класс наших игроков, особенно линии атаки, является главным козырем. Джеко, Ибишевич, Пьянич – эти парни могут сделать результат в любом противостоянии. Я считаю, что все в их руках».

    Полностью эксклюзивное интервью Элвера Рахимича «Бомбардиру» можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2015 20:06
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