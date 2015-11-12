Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти: «Я не говорил, что «Барселона» - лучший клуб в мире»

    Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что журналисты Daily Mail неправильно процитировали его высказывание про «Барселону».

    «Я не говорил, что «Барселона» - лучший клуб в мире. Я только сказал, что они являются самым сложным соперником для «Реала». Сильнейший клуб мира – «Реал», и я всегда говорил об этом», – написал Анчелотти на своей странице в Twitter.

    Отметим, что журналист Мэтт Лоусон признал правоту итальянца, после чего Анчелотти поблагодарил его за интервью.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2015 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 13 ноября 2015, 11:58

      Анчи, дедушка, прекрати, сказал правду, ну не нужно теперь оправдываться..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      gayane-1964 13 ноября 2015, 08:05

      ошибаешься итальянец! лучший клуб мира - Барселона !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11