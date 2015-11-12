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    Кандрева может перейти в «Барселону» за 40 миллионов

    «Барселона» интересуется приобретением полузащитника «Лацио» Антонио Кандревы.

    Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро, а его просмотром занимался спортивный директор Арьедо Брайда.

    При этом руководство «Лацио» не против того, чтобы расстаться с футболистом: президент клуба Клаудио Лотито и главный тренер римлян Стефано Пиоли недовольны формой Кандревы. В нынешнем сезоне Серии А игрок провел восемь матчей, в которых ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи.

    Согласно Transfermarkt, его стоимость составляет 27 миллионов евро

    Источник: Ilmessaggero

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    12.11.2015 19:00
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