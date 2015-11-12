Тимощук проголосовал за Месси при выборе обладателя «Золотого мяча»

Капитан сборной Украины и бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим в 2015-м году, говорится на сайте ФФУ.

Главный тренер сборной Михаил Фоменко тоже выбрал аргентинца.

На второе место тренер и игрок поставили нападающего "Реала" Криштиану Роналду, на третье Фоменко поставил нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, а Тимощук — нападающего "Баварии" Томаса Мюллера.