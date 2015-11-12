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    Тимощук проголосовал за Месси при выборе обладателя «Золотого мяча»

    Капитан сборной Украины и бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим в 2015-м году, говорится на сайте ФФУ.

    Главный тренер сборной Михаил Фоменко тоже выбрал аргентинца.

    На второе место тренер и игрок поставили нападающего "Реала" Криштиану Роналду, на третье Фоменко поставил нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, а Тимощук — нападающего "Баварии" Томаса Мюллера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2015 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 00:09

      быстрее бы уже Месси и Роналду на пенсию ушли. Золотые мячи другим хоть давать будут

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