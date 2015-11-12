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    Карадениз встретился с президентом Республики Татарстан

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

    «Рустам Минниханов и Гекдениз Карадениз обсудили вопросы развития профессионального и детского спорта в республике, а также затронули тему дальнейшего развития футбольного клуба «Рубин».

    Гекдениз Карадениз поблагодарил Президента Республики Татарстан за внимание, которое оказывает руководство республики профессиональным спортсменам, в том числе футболистам.

    В свою очередь, Рустам Минниханов выразил слова благодарности Гекденизу Караденизу за игру в составе футбольного клуба и пожелал успехов «Рубину», - говорится на официальном сайте республики.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2015 18:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Noup 13 ноября 2015, 11:15

      Карадениз большой маладис! Строить мечеть для нас хочет, ай маладис! Рехмэт.

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      Рейтинг: +24

      fc belov 12 ноября 2015, 20:08

      Давайте Карадениза в главные тренера. Думаю что получилось бы у него

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