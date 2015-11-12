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    Гусев: «Стал патриотом Первого канала»

    Телекомментатор Виктор Гусев признался, что является патриотом Первого канала и не хочет уходить на другие телеканалы.

    — Вас приглашали на «Матч ТВ»?
    — Нет, но я с интересом смотрю за становлением нового канала. Желаю Тине Канделаки успеха, потому что понимаю, какой это сложный процесс. Были уже попытки сделать общедоступный спортивный канал, но все в итоге скатывалось к показу сериалов. И не из-за нелюбви к спорту, а из-за низких рейтингов.

    — Теоретически вы готовы уйти с Первого?
    — А зачем? Во-первых, я за все это время стал его патриотом, что, на мой взгляд, совершенно естественно. И никакого пафоса в этих словах нет. Во-вторых, в таком уходе для меня нет и практического смысла.

    — «НТВ-Плюс» или ВГТРК делали вам предложения?
    — В начале карьеры было предложение от НТВ. Мы сидели с Васей Уткиным на опустевшем стадионе «Динамо», и он мне рассказывал концепцию «Футбольного клуба», предлагал вместе вести, делать то, что он потом с Димой Федоровым реализовал. Я даже встречался с директором спортивной редакции НТВ Алексеем Бурковым. Но решил остаться на Первом, и все разговоры о переходе потеряли актуальность.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    12.11.2015 18:02
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