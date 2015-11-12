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    Слуцкий: «В России есть целая группа игроков, готовых играть в зарубежных чемпионатах»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что Алан Дзагоев, Олег Шатов и Александр Кокорин готовы играть в европейских чемпионатах.

    «На мой взгляд, в России сейчас целая группа игроков, которые созрели для выступления в зарубежных чемпионатах. И мне как тренеру сборной было бы очень интересно, если бы Алан Дзагоев, Александр Кокорин, Олег Шатов играли в ведущих европейских чемпионатах. Почему этого не происходит? Мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас желание есть у всех вышеперечисленных игроков», - сказал Слуцкий.

    Источник: Р-Спорт

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    12.11.2015 17:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 12 ноября 2015, 21:33

      Если могли бы ,,,,то играли,,,

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 ноября 2015, 21:02

      Бабки, друг мой, бабки! Их еще никто не отменял!

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 12 ноября 2015, 20:43

      Ответ в отличии от Вас знаю я- из-за лимита доходы футболистов-владельцев российсских паспортов неадекватно выше их прфессионального уровня.

      2
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      Рейтинг: +72

      HardPony 12 ноября 2015, 18:59

      кокорин в чемпионате молдавии бы нормльно смотрелся.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > HardPony 12 ноября 2015, 20:08

      ну или Мордовии

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > HardPony 13 ноября 2015, 10:18

      ))))))

      0
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