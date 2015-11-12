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    Слуцкий: «Комиссии ВАДА приезжают в ЦСКА бесконечное количество раз»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что проблема допинга в футболе не очень актуальна.

    «В ЦСКА бесконечное количество раз приезжают комиссии из ВАДА . Буквально несколько недель назад у нас был допинг-контроль. Мне кажется, в футболе это не столь актуально. Конечно же, слежу за ситуацией в ВАДА, как и вообще за ситуацией в спорте. Но мне сложно комментировать то, что я плохо понимаю», - сказал Слуцкий.

    В понедельник независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Паунда опубликовала доклад о расследовании систематического применения допинга в российской легкой атлетике.

    Источник: Р-Спорт

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    12.11.2015 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 13 ноября 2015, 03:56

      так вся фигня допинга это развитие фармацевтике в стране.возможно реально человек мог принимать лекарства содержащие частицы какой либо ерунды.......либо слабая квалификация или не осведомлённость медицинского штаба....

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