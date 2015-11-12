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    Гусев: «Не пропускаю ни одного матча РФПЛ»

    Футбольный телекомментатор Виктор Гусев предпочитает английский футбол, но из принципа смотрит все матчи РФПЛ.

    — Футбол успеваете смотреть?

    — Не пропускаю ни одного матча чемпионата России. Может, английский футбол нравится больше, но я спокойно могу не переключиться на хорошую английскую игру. Есть принцип: я смотрю все матчи РФПЛ. Меня это держит в тонусе.

    — Когда смотрите футбол по ТВ, делаете записи?
    — Непонятно зачем, но беру протокол, и рука сама тянется рисовать стрелочки, помечать замены. Иногда какие-то мысли или фразы в голову приходят, мол, сейчас я бы так сказал. Хотя запоминать их и пытаться вставить в свой репортаж - губительное дело: есть опасность, что все сведется к тому, что ты будешь напряженно думать, когда тебе эту фразу красиво вставить. А это может похоронить всю работу.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    12.11.2015 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 ноября 2015, 18:18

      Смотрите весь европейский футбол,ведь у вас много свободного времени,т.к. комментируете раз в квартал .

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