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    Данни: «Решим, остаться в Питере или поехать куда-нибудь потеплее»

    Полузащитник «Зенита» Данни и его супруга Петра признались, что рассматривают возможность переезда в страну потеплее.

    «Мы здесь еще на два года. Честно говоря, хочу жить на солнце. Но Санкт-Петербург тоже нравится. Мы не знаем, что будет через год-два», - сказала Петра.

    «Да, мы пока не знаем. Контракт еще на два года. Мои сыновья играют здесь в футбол. А самое важное для нас — быть всем вместе. Посмотрим, что будет лучшим решением для нас в будущем — остаться здесь еще на год-два или поехать куда-нибудь, где потеплее, чтобы дети смогли играть в футбол и учиться», - сказал Данни.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.11.2015 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 12 ноября 2015, 20:37

      Данни сказал не так. Эта цитата не верна: "чтобы дети смогли играть в футбол и учиться"

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