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    Саввиди снова помог «Ростову»

    Известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди оказал финансовую помощь «Ростову».

    Сумма в размере 50 миллионов рублей была перечислена на безвозмездной основе, и будет направлена на выплату зарплат.

    «Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области, президент ФК «Ростов» Александр Александрович Гребенщиков, клуб благодарит Ивана Саввиди за поддержку и надеется, что команда продолжит радовать донских любителей футбола красивой игрой и победами», - говорится на клубном сайте.

    Источник: ФК «Ростов»

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    12.11.2015 13:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 ноября 2015, 23:25

      А кто-нибудь знает что эта новость делает в разделе ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 13 ноября 2015, 12:03

      Мужик..!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 ноября 2015, 16:20

      Спасибо от холопов ваших нищих


      Но хоть так-по другому у нас не получается.Сам хотел рублей 150-160 послать

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 ноября 2015, 15:43

      Спасибо Иван Игнатьевич!!!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 ноября 2015, 14:19

      ДОСТОЙНО...НО ЭТО НЕ ВЫХОД....ЖАЛЬ ЕСЛИ РОСТОВ НЕ НАЙДЁТ ПОСТОЯННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ....

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 ноября 2015, 14:14

      Неожиданно! И очень благородно!!!

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