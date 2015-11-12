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    Веркаутерен: «Проигрывали из-за неэффективности»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен недоволен нынешним положением своего клуба.

    «Мы проигрывали матчи из-за своей неэффективности. Часто соперник создавал шансов меньше, чем мы. Но мы не реализовали свои моменты. Я не могу ставить оценку своей собственной команде за первый круг. Я доволен настроем команды. Но мы можем лучше. Не могу быть доволен я лишь тем, что у нас не так много очков, как хотелось бы.

    Почему команда хорошо играет только первые 20-25 минут, а затем отпускает нити игры? Дело не в физике. Например, в игре с «Зенитом» такой вопрос вообще не стоял. Дело в игре конкретных ключевых игроков. Она меняется», - сказал бельгийский специалист.

    На данный момент «Крылья Советов» занимают 12 место в РФПЛ.

    Источник: Twitter

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    12.11.2015 13:29
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