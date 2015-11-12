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    Киевское «Динамо» хочет искоренить ксенофобию и расизм

    Киевское «Динамо» выложило заявление на официальном сайте, в котором выступило против расизма.

    Напомним, что украинцам угрожают санкции от УЕФА за избиение фанатами темнокожих болельщиков.

    «Идя в ногу с благими пожеланиями высшего европейского футбольного органа, футбольный клуб киевского «Динамо» регулярно проводит акции под лозунгом «Вместе против расизма». Согласно принципам и рекомендациям УЕФА по борьбе с расизмом и дискриминацией, а также недопущению этого позорного явления на стадионах киевские динамовцы выходят на поле cвоей домашней арены НСК «Олимпийский» в специально изготовленных для этого футболках, держа за руку детей разных национальностей.

    Неважно, болеете вы за киевское «Динамо» на стадионе или дома, присоединяйтесь к борьбе против любых проявлений дискриминации. Мы хотим искоренить расизм и ксенофобию из футбола. Наши решительность и амбиции таковы, чтобы впредь не было никаких, даже единичных случаев проявления расизма. Объединимся и покажем, что дискриминации нет места в игре, которую мы все так любим!» — говорится в заявлении.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.11.2015 12:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 ноября 2015, 16:38

      хохлы фашисты от этого не уйти

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 ноября 2015, 15:39

      Фашизм искоренить надо, дебилы!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 ноября 2015, 14:01

      Искоренят... Огнём и мечом! Особенно - первым способом... Уже испробованным недавно в Одессе...

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