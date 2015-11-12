«Динамо» продлило соглашения с четырьмя игроками молодежки

Столичное «Динамо» продлило контракты с четырьмя футболистами молодежной команды, выпускниками собственной Академии. Новые соглашения с Александром Щегольковым и Никитой Канавиным будут действовать до лета 2017 года, а с Никитой Киреевым и Михаилом Могулкиным – до лета 2018 года.

Все данные игроки уже имеют опыт выступления в молодежном первенстве страны, а Могулкин с 4-мя забитыми мячами является лучшим бомбардиром дублирующего состава в текущем сезоне.