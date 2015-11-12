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    «Динамо» продлило соглашения с четырьмя игроками молодежки

    Столичное «Динамо» продлило контракты с четырьмя футболистами молодежной команды, выпускниками собственной Академии. Новые соглашения с Александром Щегольковым и Никитой Канавиным будут действовать до лета 2017 года, а с Никитой Киреевым и Михаилом Могулкиным – до лета 2018 года.

    Все данные игроки уже имеют опыт выступления в молодежном первенстве страны, а Могулкин с 4-мя забитыми мячами является лучшим бомбардиром дублирующего состава в текущем сезоне.

    Источник: ФК «Динамо»

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    12.11.2015 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:59

      в правильном направлении работают,так держать...русские вперед

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