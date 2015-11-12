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    Андронов отстранен от эфира телеканала «Матч ТВ»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Алексей Андронов отстранен от эфира на неопределенный срок. Ему пришлось написать объяснительную записку руководству канала по поводу скандальных высказываний в своих социальных сетях.

    При этом известно, что генеральный продюсер канала Тина Канделаки не намерена увольнять Андронова. Однако, в качестве наказания, он не будет появляться на экранах в ближайшее время. К полноценной работе его допустят спустя какое-то время, когда скандал уляжется.

    Стоит отметить, что профиль Андронова в Twitter теперь является закрытым.

    Источник: Lenta

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    12.11.2015 11:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 ноября 2015, 20:44

      каков канал такие и коментаторы

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 13 ноября 2015, 00:27

      Пока не знаю, что он брякнул, но его уже давно пора снять со всех эфиров. ...........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 ноября 2015, 13:47

      Интересно, а Конделакша имеет представление о трудовом законодательстве? Дополнительные требования к личной жизни могут предъявляться лишь к лицам, занимающимся воспитательными функциями (например, к школьным учителям, преподавателям средних учебных заведений), но спортивные журналисты к ним не относятся. Они праве как частные лица писать на любые темы в социальных сетях...

      3
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 15 ноября 2015, 13:02

      ..."совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы."

      Эта норма перекочевала к ТК РФ из КЗОТа РСФСР, но даже при Советах никому не приходило в голову наделять спортивных журналистов "воспитательными функциями", хотя формально в стране и господствовала идеология. Но я привёл лишь пример с педагогическими работниками, хотя на тех же армейских командиров тоже возложены воспитательные функции... Много было споров об "аморалке" со стороны руководящих работников, но даже при Советах их никто за адюльтер с жёнами подчинённых не увольнял...
      :-)))))

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 ноября 2015, 13:27

      В твиттере затерты все записи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 12 ноября 2015, 13:10

      Кто нить в курсе,что он сказал?

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > GoldPlayFIFARus9 12 ноября 2015, 15:36

      Погугли, в инете есть его твит

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 ноября 2015, 12:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и хорошо
      Неадекватный конь

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Стелс007 12 ноября 2015, 12:31

      Хоть волосы помоет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 12 ноября 2015, 12:15

      а матчтв бюрократическая пафосная неинтересная самоупивающаяся посредственность

      10
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      ...
      Рейтинг: +40

      AZ-76 > vyacheslaff 12 ноября 2015, 12:26

      ещё там звук - полная лажа
      и директор со шнобелем на фэйсе

      11
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 12 ноября 2015, 11:57

      не лижет Тине

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 ноября 2015, 11:38

      Что на этот раз, конь Андронов слюной забрызгал..???

      2
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