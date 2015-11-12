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    Стерлинг: «Не жалею о переходе в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не жалеет о своем переходе из «Ливерпуля» прошедшим летом.

    «Считаю, что летом решение сменить команду было верным с моей стороны. Я должен был это сделать, так мне подсказывало мое сердце. Я это и сделал. Никаких сожалений по этому поводу я не испытываю.

    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – два великих клуба. Я счастлив там, где я сейчас играю. И я доволен тем, как развиваюсь. Моя команда в числе лидеров Премьер-лиги, но вот лично моя игра может быть лучше. Но так о себе может сказать любой футболист, ведь никто и никогда не доволен собой на сто процентов. Могу лишь добавить, что я еще молод, продолжаю расти и прогрессировать», - сказал Стерлинг.

    Прошедшим летом 20-летний футболист перебрался из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 44 миллиона фунтов. За 16 матчей этого сезона Стерлинг отличился шестью забитыми голами, а также тремя результативными передачами.

    Источник: Express.co.uk

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    12.11.2015 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:43

      хорошая покупка,стерлинг принесет много пользы еще и МС и Англии,надо только немножко подождать...Стерлинг жги...

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 12 ноября 2015, 11:26

      Я тоже выбрал бы МС потому что он денежный мешок

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